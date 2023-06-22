蓝委吁为更换总统参选人设“防砖条款” 国民党决意力挺侯友宜

国民党总统参选人侯友宜近期民调疲弱，稳定落居第三多时，中广最新民调显示他的支持度只剩下17.93%。蓝营立委向党中央发出呼吁，要在全代会前设“防砖条款”，只要侯友宜的支持度不达标，将考虑暂缓提名或另找人选，国民党中央则表明要力挺侯友宜到底。

据联合新闻网报道，中广-盖洛普星期三（6月21日）公布的最新民调结果显示，侯友宜支持度仅17.93%，排在领跑的台湾副总统、民进党总统参选人赖清德31.89%和排民第二的民众党总统参选人柯文哲24.62%之后。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，国民党立委林思铭与支持前鸿海董事长郭台铭的国民党立委陈玉珍，都要求党中央在7月23日全代会之前设定“防砖条款”，即如果侯友宜的支持度未达15%的“防砖条款”门槛，就应考虑全代会暂缓提名或另外寻找人选，但党中央高层已是吃了秤砣铁了心，决心挺侯到底。

国民党文传会主委林宽裕星期四（22日）回应，目前竞赛还在第一局，只要侯阵营快速整队，全党发挥运动家精神，最后一定胜选。

面对党内“换侯”声音被搬上台面，国民党主席朱立伦除不只一次强调“换侯”绝无可能，星期三还郑重宣示，党务系统会与侯竞办整合，今后党内很多重要干部都会在侯竞办担任重要职务，而且侯办与国民党智库、党部、立法院党团以及各县市首长都会完全整合一起，所有“小鸡”（立委参选人）会与“母鸡”（侯友宜）一起打赢选战。

林宽裕说，目前总统选战还在第一局上半场，或许刚开始没有打得很好，但接下会蓝军会调整脚步与队形，如果现阶段就说要放弃谁，真的不合适。

针对上述情况，也是新北市长的侯友宜星期四受询时说，“团结在一起会跳得更高、走得更远，最终我们一定会赢。”

侯友宜强调，“我们一定要齐心齐力，不管碰到任何风雨跟挑战，都要绝对有信心，国民党上下一致、共同团结面对所有问题。”