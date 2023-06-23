银川市开展燃气等领域大排查大整治专项行动

发生烧烤店燃气爆炸事故导致31人死亡后，宁夏银川市开展燃气等领域大排查大整治专项行动。

据中新社报道，星期四（6月22日）晚8时，宁夏回族自治区银川市召开兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故新闻发布会，通报事故整体情况。

发布会开始前，全体在场人员向事故中的遇难者默哀一分钟。

“此次事故是宁夏多年来最为严重的安全事故，给人民群众生命财产造成巨大损失，代价极为惨重、教训极其沉痛，我们深表痛心、深感内疚。”中共银川市委副书记、市长陶少华在发布会现场鞠躬致歉。

陶少华说，银川市目前正在全力以赴做好医疗救治、善后处置等工作，耐心细致做好伤亡人员家属安抚工作，严格监督涉事企业依法履行赔偿责任。“我们将紧密配合，尽快彻查造成事故的深层次原因，依法严肃追究相关责任人责任，绝不姑息。”

陶少华说，银川市委已启动问责程序，公安机关已依法对富洋烧烤店爆炸事故中的烧烤店店长、股东和工作人员等九人进行控制，并冻结其资产。

“此次火灾教训十分深刻，我们痛定思痛、举一反三，连夜研究部署，制定并印发安全生产大排查大整治专项行动实施方案，聚焦燃气、危险化学品、矿山、建筑、交通运输等重点领域，汛期、暑期、施工期等重点时段，立即开展为期一个月的安全生产大排查大整治行动，由各分管副市长带队，各县（市）区、园区主要负责人负责，连夜开展大排查大整治相关工作，最大限度把风险隐患消除在萌芽阶段，全力保障人民群众生命财产安全。”陶少华称。

银川市兴庆区富洋烧烤店6月21日20时40分许发生燃气爆炸事故。截至22日6时，事故已造成31人死亡，七人正在全力救治中、目前生命体征平稳。22日中午，应急管理部、住房城乡建设部、卫生健康委、市场监管总局等部门联合工作组抵达银川开展工作。