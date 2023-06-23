中国累计招收博士后约34万人 创历史新高

中国博士后人数在2022年底突破30万大关后，现已达到34万人的历史最高水平。

据《人民日报》星期五（6月23日）报道，中国人力资源和社会保障部透露，中国目前累计招收博士后约34万人，已设立博士后科研流动站3352个，博士后科研工作站4338个，设站单位涵盖国家经济社会发展各主要领域。

报道称，中国博士后工作从重点高校和科研院所扩展至企业、园区；研究领域发展到13个学科门类的110多个一级学科，并鼓励跨学科招收、培养复合型博士后。

同时，自2022年实施博士后科研工作站备案制改革，中国新设博士后科研工作站698家，以适应企业对高层次创新型青年人才需要。

经费方面，博士后创新人才支持计划截至6月中旬累计投入资助经费约15亿元（人民币，2.81亿新元），遴选资助2500名优秀博士后，逐渐形成品牌；中国博士后科学基金累计资助83亿元，资助博士后近12万人。中央财政、相关地方、设站单位及社会资金等多渠道投入机制日益健全，共同推动博士后事业发展。

成果方面，自2012年起开展“博士后科技服务团”活动以来，通过人员培训、技术服务、项目对接、成果转化等形式，活动为中西部等省份需求单位开展实地科技服务，至今已举办110余批次，对接服务项目近2000项。

官方数据显示，截至2021年底，中国累计招收博士后28万余人；2022年底首次突破30万大关。