北京市升级发布高温红色预警信号

中国首都高温持续，北京市气象台三天内两次提升发布高温预警信号，如今已上升至高温红色预警信号。

据《北京日报》报道，北京市气象台星期五（6月23日）上午7时升级发布高温红色预警信号，预计6月23日至25日北京市高温天气仍将持续，大部分地区最高气温可达37至40摄氏度。

北京市气象台在星期二（20日）下午5时发布高温黄色预警信号，星期四（22日）上午9时升级高温橙色预警信号。中国采用四级天气预警系统，红色为最严重，其次是橙色、黄色和蓝色。

北京市气象台星期五上午6时发布，星期五白天晴转多云，傍晚山区有雷阵雨，南风一级转三级左右，阵风五六级，最高气温40摄氏度；夜间多云转晴，南风三级转北风一级，最低气温26摄氏度。

在端午假期的高温酷热之后，下星期一（26日）一场全市性的雷雨天气过程将带来气温的下滑。下星期白天气温仍多在35摄氏度高温线上。

另外，中央气象台星期五上午6时继续发布高温橙色预警信号，预计星期五白天，华北、黄淮等地将继续出现35摄氏度以上的高温天气，其中，北京、天津、河北、山东、河南北部和东部等地最高气温有37至39摄氏度，北京、天津、河北中南部、山东北部等地的部分地区最高气温可达40摄氏度左右。

此外，新疆吐鲁番和南疆盆地、内蒙古西部和中部偏北地区等地也有35至38摄氏度的高温天气，吐鲁番局地最高气温可达40摄氏度左右。

