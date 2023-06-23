中海油拟在坦桑尼亚进行海上石油和天然气勘探

中国海洋石油有限公司（CNOOC，简称中海油）正计划与坦桑尼亚石油开发公司（TPDC）合作进行海上油气勘探。

据彭博社星期四（6月22日）报道，坦桑尼亚能源部长马卡姆巴（January Makamba）称，合作将在TPDC所拥有的深海4/1B和4/1C区块进行。该区域位于由挪威国家石油公司、壳牌和埃克森美孚牵头的一个国际能源公司财团发现的大型天然气田附近，该财团计划在当地建设一个价值420亿美元（约565亿新元）的液化天然气接收站。

马卡姆巴星期三（21日）在中国与中海油高级官员会谈后通过电话表示，坦桑尼亚和中海油还在商讨一份协议，即在明年新一轮许可证发放之前，在未分配的区块进行地震研究。

坦桑尼亚希望在2024年第一季度启动一轮石油和天然气许可证发放，以吸引更多投资者，这适逢欧洲国家推进能源供应多元化并减少对俄罗斯天然气的依赖。非洲油气资源勘探在2020年陷入低潮后稳步增长，当年在非洲水域只有一口油井在进行钻探。

坦桑尼亚总统哈桑（Samia Suluhu Hassan）重启了与主要石油公司关于陆上液化天然气接收站的协商，并实施了经济改革。相关协商在5月份结束，为签署项目协议铺平了道路。