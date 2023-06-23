港媒：前副总理刘鹤仍为中国高层提供经济建议

香港媒体报道，已退休的原国务院副总理刘鹤仍经常为中国政府提供重要的金融和经济咨询，尤其是与美国相关的议题。

香港《南华早报》星期五（6月23日）引述五名消息人士报道，中国前副总理刘鹤在今年3月中国领导层人事改组卸下所有职务后，仍参加中国政府有关经济事务的内部会议，并具有很高的影响力。

其中一名消息人士称，中国领导层高度评价刘鹤丰富的经验和知识。另一消息人士说：“刘鹤被要求在中国国内经济政策，以及如何在贸易和经济议题上与美国打交道等关键问题提供意见。”

报道称，刘鹤丰富的知识和经验被认为是“无价的”（invaluable），尤其在北京制定应对美国的战略，确定哪些领域应该进行合作，哪些领域应该进行反击时。

德国基尔世界经济研究所高级研究员刘宛鑫说，刘鹤继续为中国高层服务可能传递一个强烈的信息，那就是经济发展仍然是中国政府的首要任务。

刘宛鑫还说，刘鹤的专业知识和经验，以及他与其他国家关键决策者的联系，让“刘鹤可以成为中国重建与其他国家，特别是与西方国家经济关系的资产”。

71岁的刘鹤是到过哈佛进修的经济学家。去年10月，他卸任中共中央政治局委员，今年3月卸任国务院副总理，4月卸任中央财经委员会办公厅主任。

刘鹤（左）2020年与时任美国总统特朗普签署了中美第一阶段贸易协议。（法新社）

刘鹤领导了与华盛顿的中美贸易谈判，并在设计北京的技术和经济计划，以突破美国对中国经济的束缚发挥了关键作用。刘鹤2020年1月前往华盛顿，经过多轮艰难谈判，与时任美国总统特朗普签署了中美贸易战的第一阶段贸易协议。

亚洲协会政策研究所研究员托马斯（Neil Thomas）认为，刘鹤仍然可以为中国经济做出很多贡献。“他能说一口流利的英语，拥有丰富的国际经验。他一直是中国外交的真正财富，尤其为中国谈妥中美贸易战的第一阶段贸易协议。”