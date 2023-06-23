国民党前立委邱毅：郭台铭有八成可能独立参选总统

国民党前立委邱毅认为，鸿海集团创办人郭台铭在争取国民党提名参选总统失利后，近期动作频频，有八成的可能独立参选2024年台湾总统选举。

据东森新闻云星期五（6月23日）报道，郭台铭争取国民党提名参选总统失利后，虽已称将支持获得蓝营征召的新北市长侯友宜，但郭台铭近期动作频频，端午节还前往苗栗县竹南镇与苗栗县长锺东锦同台，引来各界关注。国民党前立委邱毅分析，这些举动可视为郭台铭要独立参选的起手式，并称有八成的可能。

邱毅说，郭台铭前几天在一场与地方头人的聚会中，有人鼓励他参选，判断他胜算很大。郭台铭闻言豪气大发，拍桌起身大喊“不是胜算很大，是一定会当选”。郭台铭若决定参选，对这次大选将发生决定性影响。

邱毅分析，第一个影响的人是国民党总统参选人侯友宜，国民党支持者长期服从性大，很容易被情感绑架。若郭台铭不参选，一部分郭粉会转向支持民众党总统参选人柯文哲。另一部分人干脆不投票。剩下的约莫半数，还是会含泪含恨支持侯友宜。所以若郭台铭决定参选，侯友宜支持度会下跌，直接贯破15%的“换侯”防线。

邱毅认为，第二个被影响的人是柯文哲，现在柯文哲的支持率坐二望一，是因为许多郭粉或不满侯友宜的人涌向他，但这些都只是暂时性现象，一旦郭台铭参选，这些人将回归郭台铭，所以柯文哲的支持度会下跌。如果郭台铭能争取到前高雄市长韩国瑜的合作，形成郭韩配，对侯柯两人的冲击更大，若因此促成国民党在全代会“换侯”，以郭韩易侯，则声势更强，甚至威胁到目前居领先的台湾副总统、民进党总统参选人赖清德。

针对外传“换侯”可能性，国民党主席朱立伦日前表示绝无可能，并痛批造谣者是跟着绿营编出“绿色剧本”，强调“这是自毁长城，绝对不可能这样做”。