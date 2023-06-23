港中大校董发公开信斥张宇人目中无人

在香港自由党立法会议员、香港中文大学校董张宇人提出削减校董会内校内成员比例后，校董会另外三人星期三（6月21日）发公开信，直斥张宇人“目中无人”。

据港媒“香港01”报道，张宇人去年底连同同为中大校董的民建联立法会议员刘国勋，以及工联会立法会议员邓家彪向立法会提出修订《香港中文大学条例》，包括更改中大校董会的组成，增加校外人士出任校董的比例。

其后，有消息指张宇人去信中大，要求校方支付私人条例草案的费用，包括在政府宪报和中英文报章刊登法案内容的开支，涉逾75万元（港元，约1万2912新元）。

三名中文大学校董会校友评议会选任校董杨于铭、林伟雄、郭碧莲星期三向香港中文大学校董会主席查逸超、香港中文大学校长段崇智及香港立法会主席梁君彦发表公开信，批评张宇人在校董会内的表现。

杨于铭等人在信中表示，同意中大作为政府资助大学需要受到立法会及市民大众监察，但直言：“无法容忍张宇人议员身为校董会成员却屡次以傲慢敌对的态度去破坏会议气氛。”

杨于铭等人称，张宇人在重组校董会一事上表现得“目中无人、出言不逊、语带挑衅”，指张宇人将谩骂文化带进校董会，严重打击大学主管人员团队士气。

杨于铭等人还对张宇人坚持在全体校董会成员精简三分之一的大前提下，维持立法会议员代表人数三名不变，及求校方缴交这份私人条例草案的相关开支感到不满，促请查逸超尽快召开特别会议，要求三位议员张宇人、刘国勋、及邓家彪履行校董应有责任，修订《私人条例草案》内容以如实反映中大员生校友在咨询期内所提出的意见。

张宇人在被问到公开信说法是否合理、当中指控是否属实等，向媒体说：“我没看过这封信，没什么兴趣。”

张宇人还透过助理向“香港01”表示暂时不作评论。