港媒：香港基本法委员会副主任谭惠珠料下周卸任

香港媒体报道，中国全国人大常委会会议本月26日至28日在北京召开，有消息透露，届时将通过新一届港澳基本法委员会名单，现年77岁的香港基本法委员会副主任谭惠珠将卸任。

《星岛日报》专栏“大棋盘”星期五（6月23日）报道上述消息。

根据报道，香港基本法委员会有12名委员，香港、中国大陆各占六人，港方委员包括谭惠珠、黄玉山、陈弘毅、莫树联、李国章及梁美芬。香港基委会上月底已在港“秘密”召开工作会议，这也是基委会首度在港开会，出席委员包括基委会主任沈春耀、中联办副主任陈冬、中国人民大学法学院教授韩大元，澳门中联办副主任黄柳权也跨海出席。

基委会是中国全国人大常委会的工作委员会，其职责是就有关《基本法》实施中的问题进行研究，并向人大常委会提供意见。港方委员由香港行政长官、立法会主席和终审法院首席法官联合提名，报全国人大常委会任命。

根据人大常委会第三次会议议程，当中包括审议有关任免案，预料将通过新一届基委会的任命。据悉，拥有大律师资格的谭惠珠已表明去意，她早前称应由年青有为之士接手。自1997年起担任基委会委员的香港大学法律学院宪法讲座教授陈弘毅已做了五届，也有意卸下职务。其余四名委员很有机会连任，包括2021年增补成为委员、现年77岁的行政会议成员李国章。

谭惠珠与其他港方委员下星期将赴北京出席会议，新一届委员将接受委任状。至于谁将顶替谭惠珠出任副主任，政圈消息由委员升任机会较大，其中一个人选是香港公开大学荣休校长黄玉山，他已担任三届委员，但缺点是并非法律界出身；也有人指立法会议员梁美芬也想争取副主任职务，也可能透过增补本地法律界精英加入。

其实，基委会副主任不一定由法律界人士出任，过往也有先例，最重要是中央政府需要什么人选应对需要，包括即将出现的《基本法》23条立法争议。有政圈人士称，若从现任委员挑选副主任，要看北京希望新人选“要打交”，抑或“讲道理”，两者兼备的人才难求。