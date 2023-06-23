中国知名服装品牌拉夏贝尔正式破产清算

曾风靡一时的中国女装品牌拉夏贝尔因不能清偿到期债务，已被正式申请破产清算。

据“上海破产法庭”公众号星期二（6月20日）发布的消息，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（拉夏贝尔）因不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，经债权人申请，上海市第三中级人民法院裁定受理拉夏贝尔破产清算，并指定北京市金杜律师事务所上海分所担任管理人（管理人）。

截至目前，管理人已审查确认债权金额3亿4315万余元（人民币，约6444万新元），涉及133家债权人。

公司官网显示，拉夏贝尔成立于1998年，是一家定位于大众消费市场的多品牌、全渠道运营的时装集团。拉夏贝尔2014年于香港联交所上市，三年后在上交所上市，是中国首家同时在香港和上海上市的服装公司。

上市后，拉夏贝尔开始了快速扩张，最辉煌的时候全中国的直营门店近10000家，曾被誉为“中国发展速度最快的女装品牌”“中国女装第一股”。

天风证券2017年的研报中显示，拉夏贝尔市场占有率排名全中国第三，占比达到5%，由于排名前两位的均为国际品牌，拉夏贝尔在国内服装品牌中排名第一。

自2016年起，拉夏贝尔已增收不增利，再加上电商的冲击、线下客流的减少和分散，直营模式成为了公司沉重的负担。

据南方周末2021年报道，拉夏贝尔从2014年起，用三年时间将店面数量增长突破9000家，再用三年半的时间，关闭店面9021家。

拉夏贝尔于去年4月发布公告，称公司A股股票进入退市整理期。

拉夏贝尔破产清算消息传出后，引来不少网民唏嘘，称“拉夏贝尔是整个青春的衣柜！”，也有网民说“设计越来越土，款式老旧，质量一般”，破产并不意外。