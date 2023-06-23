台民调：半数民众不乐见“柯郭配”

台湾民意基金会最新民调结果显示，台湾约半数民众不乐见鸿海集团创办人郭台铭当民众党总统参选人柯文哲的副手，形成“柯郭配”。

台湾民意基金会星期四（6月22日）晚间发布“台湾民众对柯郭配态度”的即时民调，结果显示三成四民众基本上乐见“柯郭配”，五成不乐见，不乐见的比乐见的多15个百分点。

具体结果显示，8.4%民众表示非常乐见，25.2%还算乐见，30.5%不太乐见，19.1%一点也不乐见，13.8%没意见，3.1%不知道、拒答。这项发现透露了一个微妙的讯息，多数台湾民众对“柯郭配”是持保留的态度，但仍然有超过三分之一的人乐见这样的发展。

从年龄层看，不同年龄层对“柯郭配”有不同的看法。一般说来，越年轻的人越乐见“柯郭配”，越年长的人则越保留。20至24岁，四成九乐见，四成二不乐见；25至34岁，四成一乐见，四成四不乐见；35至44岁，三成九乐见，五成一不乐见；45至54岁，四成四乐见，四成二不乐见；55至64岁，三成乐见，五成三不乐见；65岁及以上，一成三乐见，六成不乐见。

这次调查访问期间是6月12日至13日两天；对象是以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构；有效样本1080人；抽样误差在95％信心水准下约正负2.98个百分点。