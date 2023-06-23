中国驻联合国代表强调反恐不能采取双重标准

中国常驻联合国代表张军星期四（6月22日）在《联合国全球反恐战略》第八次审议联大辩论发言，强调反恐不能采取双重标准。

据新华社报道，张军说，恐怖主义仍是威胁国际和平与安全的突出挑战，加强国际反恐合作刻不容缓。中方支持联合国发挥核心协调作用，推动国际社会形成反恐合力。

张军提出，首先，打击恐怖主义不能只停留在口头上，要转化为政治意愿和切实行动。恐怖主义没有好坏之分，反恐不能采取双重标准，更不能采取选择性方式，只重视打击对自己构成危害的恐怖组织，对危害其他国家的恐怖组织视而不见，甚至为其“洗白”，作为干涉别国内政的工具。

第二，应对恐怖威胁不能停留在表面上，要重视消除滋生恐怖主义的根源。只依靠军事行动无法根除恐怖主义。反恐必须标本兼治，尊重当事国主导作用，并通过消除贫困、增加就业、尊重文明多样性、增加社会包容等综合手段，消除恐怖主义根源。

第三，支持会员国反恐努力应聚焦能力建设。发展中国家面临反恐能力和资源不足的双重挑战，联合国反恐资源应向反恐前沿国家倾斜。联合国应加强预算外反恐资源的统筹，让更多资金用于提升发展中国家反恐立法、司法和执法能力建设，支持各国增强防止恐怖分子跨境流动、打击网络恐怖主义的综合能力，让反恐援助产生实实在在的效果。

张军还强调高度关注阿富汗安全形势。“伊斯兰国呼罗珊省”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖组织不仅在阿富汗盘踞作乱，还流窜到中国和中亚地区国家活动，严重威胁地区和平与安全。各方应合力打击被安理会列名的恐怖组织，防止阿富汗成为各类恐怖组织的聚集地。

张军最后说，中国愿与各国一道，秉持构建人类命运共同体理念，共同打击恐怖主义这一国际社会公敌，继续为国际反恐合作作出积极贡献。

联合国大会22日就《联合国全球反恐战略》第八次审议通过决议，强调应均衡实施战略“四大支柱”。

《联合国全球反恐战略》于2006年制定，每两年审议一次实施情况。《联合国全球反恐战略》“四大支柱”为：消除助长恐怖主义条件的措施、防止和打击恐怖主义的措施、建立各国防止和打击恐怖主义的能力以及加强联合国系统作用的措施、确保把尊重人权和实行法治作为反恐斗争根基的措施。

