上海企业技能人才平均薪水超16万 五年增34%

官方数据显示，中国上海市企业技能人才2022年平均工资超过16万元（人民币，下同，3万新元），近五年来共增长34%。

据《第一财经》报道，上海市人力资源和社会保障局星期三（6月21日）发布企业技能人才市场工资价位显示，2022年上海企业技能人才年平均工资16.22万元，同比增长9.4%，近五年来共增长34%。

具体来看，上海的高级技师、技师、高级工、中级工、初级工2022年平均工资较上年分别增加2.32、1.24、0.45、1.73和1.37万元，同比分别增长10.8%、6.3%、2.4%、10.7%和12.8%，初级工增幅最高。

此外，技能等级越高，工资增长随年龄增加的优势越明显。25岁及以下事业起步期，技能人才的年平均工资为12.76万元；26至35岁到36至45岁事业发展期，高级技师年平均工资从18.55万元增加到21.46万元；46岁以上事业成熟期，高级技师年平均工资从21.46万元增加到27.16万元。

报告还发现，部分技能人才工资高于同级管理人员。比如，技能人才年工资高位数为26.79万元，比管理人员中位数19.47万元还高7.32万元。初、中级工高位数为24.39万元，比文秘、办事员、后勤管理等普通管理岗位中位数12.53万元高11.86万元。