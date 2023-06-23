青藏铁路动车组下月正式运行

中国青藏铁路西格段复兴号动车组星期五（6月23日）上午7时从青海西宁站启动，驶向格尔木站，标志着青藏铁路将迈入动车时代。

综合央视新闻和《西海都市报》报道，复兴号动车组7月1日起正式投入运营，将从现在的时速140公里提升至时速160公里，西宁到格尔木可实现六小时内抵达，比目前快一小时。

青藏铁路是目前青藏高原与中国各地联系的唯一铁路通道。青藏铁路西宁至拉萨全长1956公里，青藏铁路西宁至格尔木间营业里程829公里，1958年开工建设，1984年投入运营。

受当时施工条件、机械设备和环境条件限制，青藏铁路技术标准和施工水平有限。1984年投入运营后，青藏铁路虽经多次改造升级，但仅能满足开行120公里至140公里时速的普通列车。再加上沿线部分路基和桥涵地段仍存在冻胀、沙害、盐渍土路基、沼泽路基等病害问题，严重制约着铁路运能的整体提升。

青藏铁路西格段提质工程于2022年7月开工建设，参建单位对线路、路基、桥梁、接触网等部位的病害进行整治，对全线动车停靠车站的雨棚、站台及基础设施进行补强和升级改造，对乘车需求较大的湟源、海晏、乌兰、德令哈等车站进行客运设施补强，对配套的防护栅栏、排水沟及防风沙设备进行补强。

青藏铁路西格段提质工程于2022年7月开工建设。（西海都市报官方微博）

经过改造，现有线路基础上将可以开行时速达160公里的动力集中型动车组列车。