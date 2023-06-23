共青团将深刻领悟“两个确立”写入团章

中国共产主义青年团第十九次全国代表大会星期四（6月22日）闭幕，大会同意把深刻领悟“两个确立”的决定性意义写入团章。

“两个确立”指的是确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。

据《人民日报》报道，会议选举产生了由170名委员、129名候补委员组成的共青团十九届中央委员会。

大会通过了关于《中国共产主义青年团章程（修正案）》的决议，并一致同意把深刻领悟“两个确立”的决定性意义写入团章。

大会认为，中共确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，是党在新时代取得的重大政治成果，“反映了包括广大团员青年在内的全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义”。

大会号召全团要更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，“团结带领广大青年踔厉奋发、勇毅前行，为强国建设、民族复兴伟业团结奋斗”。

会议也通过了共青团十九大关于团十八届中央委员会报告的决议。

大会认为，面向未来，全团必须始终做到红心永向党、绝对忠诚，始终做到实心干事业、尽责担当，始终做到热心为青年、朝气蓬勃，始终做到虚心求革新、清澈纯粹，切实当好新时代党的忠实助手和可靠后备军。

大会同意报告对未来五年共青团工作的部署。共青团要紧紧围绕培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，胸怀“国之大者”，竭诚服务青年成长发展，巩固和扩大青年爱国统一战线。

大会也强调，必须着力克服机关化作风和行政化依赖，着力巩固去贵族化、去娱乐化成效，树牢大抓基层的鲜明导向，努力成为适应国家治理体系和治理能力现代化要求、紧跟党走在时代前列的先进组织。