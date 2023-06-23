中国青少年足球队连续18年无缘世界大赛

中国17岁以下队在亚洲杯决赛阶段小组赛最后一轮角逐中落败，在小组垫底，无缘晋级淘汰赛，痛失世界杯入场券。这是中国青少年足球队连续18年无缘世界大赛。

据《北京青年报》报道，中国队星期四（6月22日）晚间在泰国春武里进行的17岁以下亚洲杯决赛阶段小组赛最后一轮角逐中拼尽全力，仍以0比3不敌沙特队，取得3战1平2负战绩。在同一时间开踢的同组另一场比赛中，澳大利亚队以2比0完胜塔吉克斯坦队，沙特和澳大利亚两队携手晋级，中国队则因净胜球少在小组垫底。这意味着自2005年秘鲁世界青少年足球赛以来，中国队已连续18年未能跻身世界大赛。

据报道，中国17岁以下队无缘亚洲杯淘汰赛，是所有中国足球从业者和球迷不愿看到的。但回顾球队建队至今一路走来所经历的坎坷，不难判断此结果或许早已注定。

中国17岁以下队2021年组建后，受国际旅行条件受限等因素影响，就面对缺乏实战锻炼机会的困难。即便从17岁以下亚洲杯预选赛突围，中国队依然缺乏高质量实战锻炼机会。

今年3月9日至4月10日，在中国足协的努力下，中国17岁以下队相继前往阿联酋迪拜及西班牙拉练，其间全队共进行了10场国际热身赛。之后，球队直到今年6月上旬提前抵达泰国适应比赛环境，才得以临时约战卡塔尔17岁以下队以及泰国海关俱乐部18岁以下队。加上去年9月下旬，17岁以下亚洲杯预选赛开赛前在比赛地澳大利亚谢珀顿参加的四场非正式国际热身赛，中国队在亚洲杯前总共仅踢了16场热身赛。

进入亚洲杯决赛阶段，同组的塔吉克斯坦、澳大利亚和沙特队国际赛事经验较中国队丰富。中国队在小组赛中屡屡怯场失误，就如主教练杨晨所言，球员在实战过程中显得有些紧张，正是球员国际比赛经验匮乏导致心理脆弱所致。

中国队也面对优秀人才匮乏导致选材面过窄的难题。据悉，从2021年组队至今，仅有60余名球员相继接受过中国17岁以下队教练组的考察。从这种数量的球员中选拔组建一支国字号球队，其质量可想而知。

优秀球员数量不足的背后，正是竞赛平台的短缺。受客观因素影响，中国青少年超级联赛也在过去几年中停摆，而在职业俱乐部普遍急功近利的背景下，15至17岁年轻球员几乎不可能在俱乐部一线队获得出场机会，甚至在上赛季重新推出的21岁以下联赛中，中国17岁以下队适龄球员也无法以低龄球员身份获得参赛机会。

去年下半年，在中国足协及国家其他有关部门协助下，由俱乐部、社会培训机构、学校等多层面、多领域共同支持参与的首届中国青少年足球联赛多个年龄段赛事正式推出。但遗憾的是，比赛中冒尖的17岁以下年龄段球员屈指可数。最终跻身中国17岁以下队参加本届赛事决赛阶段的球员，仍以去年预选赛参赛阵容为班底。