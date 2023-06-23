中国驻美大使谢锋：全过程人民民主是最管用的社会主义民主

中国新任驻美国大使谢锋强调，中国坚持走适合本国国情的人权发展道路，不断发展全过程人民民主，并说这是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

中国驻美使馆星期四（6月22日）在官网公布，谢锋这个星期率中国政府代表团，应邀出席在华盛顿举行的美洲国家组织年会，并在成员国与观察员对话会上发表讲话。

也是常驻美洲国家组织观察员的谢锋强调，中国坚持走适合本国国情的人权发展道路，不断发展全过程人民民主，“实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主”。

谢锋说，民主不是挂在嘴上的，而是要解决人民需要解决的问题。鞋子合不合脚自己穿着才知道。世界各国不可能采用同一种发展模式。

他也说，中国主张以安全守护人权，以发展促进人权，以合作推进人权，相信真正的民主是尊重各国走适合自己国情的民主道路，真正的人权是尊重别国践行各具特色的人权理念。中国愿与各国交流互鉴，推进全球人权保护事业。

谢锋在评价中国与拉丁美洲之间的关系时说，中拉关系进入平等、互利、开放、惠民的新时代，中拉合作为地区人民带来了实实在在的福祉。中国愿同拉美和加勒比国家一道，推进一带一路倡议同各国发展战略对接。