国民党总统参选人侯友宜竞选总部拟7月前成立

国民党主席朱立伦据悉已指示召回去年赢得地方选举的选战班底，备战明年台湾总统大选。国民党总统参选人侯友宜目前的竞选工作室也将在7月前升级为竞选总部。

据台湾《联合报》星期五（6月23日）报道，国民党总统参选人侯友宜近期民调不振，蓝营支持者感到焦虑。但据了解，国民党主席朱立伦已指示，召回去年底国民党中央在赢得地方大选的“北桃（台北和桃园）模式”选战班底，备战明年的总统大选。

此外，知情人士透露，侯友宜团队正持续进行蓝营内部整合，现在属于“过渡期”性质的竞选工作室，拟在6月底或7月1日升级为正式的竞选总部。

知情人士指出，国民党主席朱立伦星期五在桃园合与桃园市长张善政一起辅选侯友宜，就是对外宣示，去年的桃园“逆风战”团队将正式启动。过去熟悉逆风选举的“精锐部队”，据闻已被朱立伦直接下令召回备战，7月前会整军完毕。

上述知情人士强调，其中几位战将，原先就跟侯团队熟识，接轨没有问题，但该人士也坦言，侯友宜的空战节奏要具体放手，以社群思维为主轴，才有机会短期内拉抬选情。

在蓝营内部整合节奏上，一位帮侯友宜辅选的要角称，侯友宜将和高雄市前市长韩国瑜“合体”，合适时间地点还待讨论，但侯友宜经常透过电话联系韩国瑜，请益包括如何整合、总统竞选等选战策略。

组织方面，上述辅选要角也说，侯友宜竞选工作室大多成员都是新北市府团队，人力有点单薄，党内讨论时一直建议希望侯办能增加战力，而侯友宜团队本来也就把竞选工作室视为过渡，竞选总部成立时间点会在6月底或7月1日，具体状况还在讨论；期待竞选总部成立后，能以正式的组织架构，增加战力并各就各位。

除强化选战组织，一名熟悉国民党组织系统的知情人士也说，侯团队也认知到整合蓝营地方派系的重要性，侯幕僚有找熟悉各方的人，在与包括中部、中南部的地方派系头人间联络整合，看看可以如何请益合作。