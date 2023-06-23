港工联会会长：港府可全面禁止日本食品输入 施压对方不排放核废水

日本预料今年夏季将福岛核废水排放入大海，香港工会联合会会长吴秋北直指日本的决定是不负责任的行为。在表达遗憾的同时，吴秋北也认为港府可考虑全面禁止日本食品进口，施压对方不排放核废水。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，针对日本计划将稀释后的福岛核电厂核废水排入大海，工联会于本月15日至17日委托一家民调机构进行电话调查，访问了601名18岁以上香港市民。

调查结果显示，有八成受访者表示不赞成日本排放核废水，逾六成受访者表示会减少消费日本进口食品。有四成受访者支持港府应加强对日本进口食品进行辐射检查；有超过两成受访者认为，当局应全面禁止日本福岛及附近县份食品进口；也有多过六成受访者对日本出口食品安全机制缺乏信心。

工联会认为，这次调查反映，香港市民高度关注事件，并对日本行为强烈愤慨，市民也相当担忧有关排放计划带来的食物安全风险。

也是行政会议成员、港岛东立法会议员的吴秋北认为，港府绝对有民意基础加强限制日本食品进口，甚至透过全面禁止进口，给予日本当局压力，“倒逼”日本不要排放核废水。

吴秋北提到，目前中国大陆禁止包括福岛、东京在内的10个都县食品及水产品进口，早前澳门也将考虑跟随，香港反而仅对福岛及附近四个县市进口食品进口管制，做法较为宽松。他认为全面禁止进口是最低成本的做法，可保障市民生命健康。