前港区人大代表谭耀宗：香港现在只有爱国爱港派和反中乱港派

前港区全国人大代表谭耀宗认为，香港再也没有所谓中间派，只有爱国爱港派和反中乱港派，爱国者已逐步成为香港社会的主流。

香港《明报》星期五（6月23日）刊登“闻风笔动”文章。谭耀宗告诉作者，过去因选举关系，香港社会被笼统划分为三类人士，分别是三成属坚定爱国爱港支持者，三成属反对派支持者，四成属于温和中间派。

文章称：“但在中央实施《香港国安法》及‘爱国者治港’后，他认为香港社会已出现变化，上述划分已经不能描绘香港现在的政治生态。”

目前是全国港澳研究会副会长的谭耀宗认为，香港经历由乱及治，现在进入由治及兴，“社会愈来愈多人对一国两制有更正确的认识，对中央全面管治权有更深的理解，也有愈来愈多人明白，维护国家安全有利于香港的繁荣稳定”。

他认为，爱国者已逐步成为香港社会的主流，香港再无所谓中间派，只有爱国爱港及反中乱港派，并相信反中乱港者仅属极少数，认为那些被判刑、被DQ（取消资格）、逃往海外的才是反中乱港者。

谭耀宗说，香港现在需要团结大多数，孤立一小撮，不应再分爱国的程度深浅，这样将有利于增加巿民对爱国者的认同感，再深化爱国教育，然后才可以团结一致聚焦于良政善治的特区建设。他也认为，要对反中乱港者保持警惕，不能过于松懈。

文章也引述资深建制派人士称，香港的价值在于与国际社会的联系，具有某程度的“买办”（中间人）性质，“这种特质难免令香港人的思想观念较为西化，若北京连香港社会及港人这种特质也不能容忍，要加以清除，那就不要期望香港成为一个国际城巿”。

这名资深建制派人士说，不少建制中人私下认为，过去一年，香港的政治斗争已“过了火位”，继续下去，会进一步损害香港作为国际城巿的独特性，也会使香港移民潮持续，人才外流“流血不止”，损害香港的竞争力，“甚至沦为中国的‘二流城巿’，他相信这并非中央对香港的期望”。

至于处理外国势力干预问题，这名建制派人士认为，“只要不容许这类亲西方人士掌权就可以，毋须要改变香港的社会特质”。

文章也引述另一名建制中人称，所谓“港人治港”，指的不仅是持有香港身分证的香港人治港，还有是用香港模式治港，这套模式有自己的独特制度，与中国大陆不同，可是“香港现在却往往将内地的一套搬到香港，为求‘政治正确’宁左勿右，这样将会令香港的独特性逐步消失”。

文章引述消息人士称，“建制派内部这类意见，部分已向中联办或港澳办官员反映，究竟这类意见会否对中央对港政策产生影响，仍要拭目以待。

另有建制中人提醒，香港在过去10多年，每隔数年就会出现大型政治运动，2019年反修例运动已经过了四年，“中央对于香港仍未放心，相信对反中乱港派的打击，不会手软”。