马来西亚首富郭鹤年再添87亿人民币购入上海地皮

继去年以上百亿人民币购入中国上海黄浦区金陵东路改造项目地段后，马来西亚首富郭鹤年旗下的地产开发平台嘉里建设又以87.83亿元（人民币，下同，16.53亿新元）购入黄浦区一块地皮。

据嘉里建设星期二（6月20日）发布的公告，全资附属公司卓妙有限公司成功招标购入由上海市黄浦区规划和自然资源局出让余下地块的土地使用权，代价为87.83亿元。

嘉里建设2022年初，曾以133.29亿元的代价购入的黄浦区金陵东路改造项目当中的四幅地块。两块地皮加起来，嘉里建设在金陵路项目上的总拿地金额高达221亿元，总开发体量65.5万平方米。

据《每日经济新闻》报道，官方出让文件显示，未来该项目的低密度别墅部分的房地联动价为每平方米25万元。这将超过豫园板块的露香园和杨浦东外滩平凉社区03B3-01地块历史风貌保护项目等高价项目，刷新上海房地联动价纪录。

每经记者星期四（22日）走访上海金陵东路现场了解到，金陵东路项目从开始动迁到地块出让历经数年，已完成居民搬迁，部分建筑开始搭建脚手架，项目部和工程车已准备就绪。

嘉里建设221亿元收购金陵东路项目的消息披露后，股价反而下跌。6月21日早盘，嘉里建设股价跌超8%，当日收盘报15.44港元（2.67新元），跌8.747%。

嘉里建设由马来西亚首富郭鹤年家族在香港创办，郭有着“亚洲糖王”“酒店大王”等头衔，是最成功的华侨企业家之一，已连续多年蝉联马来西亚首富。

嘉里集团已经在上海成功开发了数个城市地标项目，如静安嘉里中心、浦东香格里拉大酒店、浦东嘉里城等。