宁夏银川烧烤店爆炸事故预估保险赔付金额逾1400万元人民币

中国国家金融监督管理总局初步确认，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店爆炸事故预估保险赔付金额逾1400万元人民币（约264万新元）。

据中国国家金融监督管理总局星期五（6月23日）在官网发布的消息，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店星期三（21日）发生燃气爆炸事故，已造成31人死亡、七人受伤。

中国国家金融监督管理总局坚决贯彻落实中共总书记习近平重要指示，坚持人民至上、生命至上，迅速部署，指导当地派出机构和相关金融机构全力做好保险应急和理赔服务工作。

一是强化组织领导，第一时间启动重大灾害事故应急响应机制。二是加强承保排查，密切与事故处置工作组的沟通联系，组织各保险机构排查核实伤亡人员投保情况，针对理赔服务工作制定应对和处置措施。在充分尊重客户家属意愿的前提下，在合适的时间以适当方式开展服务工作，尽快兑现保单承诺。

三是加快理赔进度，开辟绿色通道，简化流程，特事特办、急事急办，做到应赔尽赔、早赔快赔。相关保险机构应急赔付资金已全部到位。四是做好资源统筹，支持相关机构全力做好伤亡人员的排查、梳理、救援和理赔服务工作。五是规范信息发布，做好宣传管理，防止借机营销。

据初步确认，伤亡人员名单中共有22人在13家保险机构投保含有意外伤害、意外伤害医疗、住院医疗、身故等保险责任的保险，事故所涉烧烤店还投保了相关财产保险。预估保险赔付金额超1400万元人民币。目前首笔赔付款已到位。

宁夏回族自治区银川市星期四（22日）晚间召开兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故新闻发布会，通报事故整体情况。

中共银川市委副书记、市长陶少华在发布会现场鞠躬致歉。全场在场人员在发布会开始前，向事故中的遇难者默哀一分钟。

陶少华说：“ 此次事故是宁夏多年来最为严重的安全事故，给人民群众生命财产造成巨大损失，代价极为惨重、教训极其沉痛，我们深表痛心、深感内疚。”

陶少华称，“此次火灾教训十分深刻，我们痛定思痛、举一反三，连夜研究部署，制定并印发安全生产大排查大整治专项行动实施方案，聚焦燃气、危险化学品、矿山、建筑、交通运输等重点领域，汛期、暑期、施工期等重点时段，立即开展为期一个月的安全生产大排查大整治行动。”