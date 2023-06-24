洪秀柱发文吁国民党勿“换侯”重蹈“换柱”覆辙

国民党总统参选人侯友宜近期民调支持度落后，党内“换侯”声量涌现，曾在2016年台湾总统大选竞选期间经历“换柱”的国民党前主席洪秀柱发声，希望全党上下记取“换柱”的教训，勿再重蹈覆辙。

洪秀柱星期五（6月23日）晚在脸书发文说，侯友宜被征召一个多月以来，蓝营未能迅速整合，有些人抱怨党中央“置身事外”，有些则对侯友宜的小圈圈决策提出批评，不管如何，尚可理解与包容，但从个人从自利的观点，或妄想自我标榜，语不惊人死不休，或企图酝酿“换侯”氛围，她对此非常不以为然。

洪秀柱写道，2016“换柱”已七年，她早已放下，更不全怪当时的党主席朱立伦，她要强调，如果国民党自始至终团结一心，纵然总统选举难以致胜，也不至于2016立院席次只剩35席。

洪秀柱说，如今国民党的命运又到生死交关的悬崖边，依常理，党内精英都应戒慎恐惧、和衷共济，实在不懂为何蓝营还有人在憋扭耍闹，实令支持者焦虑不安。

她呼吁国民党“不要在不该模糊的地方模糊”，背弃身为党员的责任，希望全党上下记取“换柱”教训，勿再重蹈痛苦的覆辙，更不要低估选民智慧。

洪秀柱呼吁，如果真心“爱中华民国、爱国民党”，切莫再自乱阵脚、互斗相残，“如果我们再失去赢回政权的机会，那就准备全船沉没、集体灭顶了”，诚挚寄望党主席朱立伦为侯友宜倾全力辅选，做国民党2024胜选的第一功臣，也期盼蓝营要角及政治人物顾全大局，无私无我，切勿作制造分裂的罪人。