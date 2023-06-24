国泰航空客机发生故障致11人受伤

香港国泰航空一架客机星期六（6月24日）凌晨在准备起飞时侦察到技术故障折返，机上11名人员通过逃生梯离开时受伤。

根据香港01新闻报道，国泰航空发声明说，涉事客机CX880当时正执飞香港往洛杉矶航班，因机组人员侦察到技术故障，按照标准程序终止起飞，机上载有17名机组人员和293名乘客，飞机返回登机闸口后，机组人员启动预防性措施疏散乘客，安排乘客由六个舱门逃生滑梯离开飞机，知悉有11名乘客在疏散过程中受伤送院，目前首要任务是照顾所有受影响的乘客及机组人员。

香港机管局也表示，约凌晨零时20分接获报告，据报国泰航空一班前往洛杉矶客机CX880起飞时，因讯号异常而中止起飞，并返回停机位，随即打开紧急逃生梯，进行紧急疏散，消防随即到场支援，救护员即场为受伤旅客治理。截至凌晨2时半，得悉11名乘客报称受伤，需送往医院治理，机上共有293名乘客及17名机组人员，机管局也派员于现场协助旅客。

香港警方称，凌晨零时43分，接报指机场警区跑道南路一架客机因机件故障折返，期间一男10女年龄在29至77岁，从逃生滑梯离开飞机时意外受伤，受伤人员清醒，分别送北大屿山医院及玛嘉烈医院治理，案件列作“地面事故”处理。

报道引述一名目击者称，客机凌晨零时10分左右前往起飞跑道，但机长通知从仪表板留意到有异样，于是折返，于零时45分返回停机位，其他人突听到巨响。

该目击者看到四条逃生梯弹出，一名女子沿逃生梯离开时跌倒，香港机场地勤服务有限公司职员赶到维持秩序。目击者称，此次事故和一个车辘故障有关。