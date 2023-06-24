美提控四家中企贩运用于制造芬太尼的化学品

美国司法部星期五（6月23日）对四家中国化学制造公司和八名中国公民提出刑事指控，指控他们非法贩运用于制造芬太尼的化学品。

这是美国政府首次指控中国实体在美国境内贩卖芬太尼前体化学品。

综合路透社和法新社报道，三份不同起诉书所涉及的中国公司包括湖北精奥生物科技公司、安徽仁诚科技有限公司、安徽莫克尔新材料科技有限公司和合肥葛兰素史克公司。被指控的八个人是这四家公司的高管和雇员。

起诉书称，这些中国公司及雇员销售用于生产芬太尼的化学品，并提供生产芬太尼的配方和前体化学品，以帮助提高芬太尼的产量。

前体又称前驱体、先质等，在化学领域，前体是一种可以参与化学反应的化学物质，其反应结果是生成另一种化学物质。起诉书称，上述被起诉的中国实体主要将芬太尼前体化学品销往墨西哥的锡那罗亚贩毒集团卡特尔(Sinaloa Cartel)，导致芬太尼充斥美国。

美国司法部部长加兰德（Merrick Garland）说，仅其中一家中国公司就向美国贩运了200公斤与芬太尼生产有关的化学品，以制造50公斤的芬太尼，这个分量足以毒死2500万名美国人。

其中阿玛维尔生物科技公司及现年35岁的高管王庆洲（音译）、31岁的陈伊伊（音译）和杨二（音译）犯有芬太尼贩运、易制毒化学品进口和洗钱罪。

美国司法部称，伪装成芬太尼制造商的卧底美国缉毒局（DEA）人士今年早些时候与王和陈两人见面，并同意购买210公斤芬太尼前体化学品，以加密货币形式付款。美国缉毒局于5月从洛杉矶的一个仓库中取回了这些化学品。

王、陈和杨三人都是中国公民。王和陈两人于6月8日被斐济当局驱逐后，被美国缉毒局特工逮捕。两人隔天在夏威夷檀香山被联邦地方司法法官下令拘留，等候被送往纽约。杨姓被告目前仍然在逃。

起诉书称，湖北阿玛维尔公司还在其官网上贴出文件，公开吹嘘向美国和墨西哥毒品基地出售芬太尼前体化学品。

加兰德说，司法部采取的几项执法行动，是为了阻止芬太尼前体化学品从中国运到墨西哥和美国。

美国司法部副部长莫纳科（Lisa Monaco）则表示，这些案件“通过从源头上攻击芬太尼供应链开辟了新天地”。

她说：“芬太尼构成了显著的威胁，不仅因为最小剂量就可能致命，而且因为芬太尼在自然界中不存在。它完全是人造的，”

但中国驻美大使馆发言人刘鹏宇指责，美国此举是精心策划的诱捕行动，严重侵犯了相关企业和个人的合法权利。