耿爽谈乌克兰问题：全力防止局势失控 全力推动对话谈判

中国常驻联合国副代表耿爽星期五（6月23日）在联合国安理会乌克兰问题公开会上强调，要全力防止局势失控、要全力减缓民众苦难、要全力管控外溢影响、要全力推动对话谈判。

根据中新社报道，联合国安理会举行乌克兰问题公开会。耿爽在会上强调，要全力防止局势失控。他说，一段时间以来，乌克兰战事持续升级，扩大化趋势益发明显，不确定性显著增强。卡霍夫卡大坝被毁事件再次提醒，如果任由战火延宕下去，只会带来更多重大风险，任何可怕的场景都可能发生。中方希望冲突双方保持冷静克制，国际社会避免加剧紧张，特别是要严守核安全底线，远离核战争红线，全力避免造成无法挽回的局面。

耿爽说，要全力减缓民众苦难。中方再次呼吁有关各方严格遵守国际人道法，严格履行保护平民义务，保障妇女儿童等弱势群体安全，尊重战俘基本权利。中方鼓励国际社会和人道机构在恪守人道救援原则基础上，加大对受危机影响民众的人道救援力度。

耿爽说，要全力管控外溢影响。中方对乌克兰危机给世界经济复苏，特别是发展中国家在后疫情时代实现可持续发展目标造成的冲击表示严重担忧。中方呼吁各方共同努力降低危机的负面影响、维护全球产业链供应链的稳定，敦促有关国家立即取消所谓的单边制裁和长臂管辖。黑海粮食外运协议应得到均衡全面有效执行，联合国同俄罗斯签署的备忘录应得到认真落实。

耿爽说，要全力推动对话谈判。近期，南非等非洲六国领导人组成的和平代表团访问乌克兰和俄罗斯，中方对此表示欢迎。中方希望世界上爱好和平、坚持正义的国家都能发出劝和促谈的理性声音。无论面临多大困难，乌克兰问题政治解决的大门都不能关上，止战促谈的努力都不能松懈，外交谈判的进程都不能停滞。要推动各方加强接触、凝聚共识，形成最大公约数，为危机的最终解决逐步积累和创造条件。

耿爽最后说，在乌克兰问题上，中方始终主张各国主权、领土完整都应得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。中方将继续同国际社会一道，为推动乌克兰问题政治解决发挥积极和建设性作用。