黎智英儿子吁英政府将黎智英案列政治优先事项

香港壹传媒创办人黎智英的儿子黎崇恩呼吁英国政府将黎智英案件列为政治优先事项。

法新社星期五（6月23日）刊出黎崇恩在法国巴黎接受专访的访谈内容。黎崇恩说，英国政府在与北京和香港政府打交道时，应把黎智英的案件列为政治优先事项。

“只要黎智英还被关在监狱里，（和北京与香港政府打交道时）就不可能像往常一样。”

黎崇恩解释道：“我不是要求人们把我的父亲从监狱里救出来还是什么。我要求英国就我父亲的案件发表意见，向香港施加压力，因为自由世界的每一个人都认为（港府监禁黎智英）是不可接受的。”

同时持有香港籍和英国国籍的黎智英目前官司缠身，黎智英自2020年8月起先后因为涉嫌违反《香港国安法》、欺诈和非法集会等罪名被警方逮捕，并因部分罪名成立而被判入狱。

黎智英目前还被港府以《香港国安法》中“勾结外国或者境外势力危害国家安全”与“发布煽动刊物”罪起诉。案件已延至今年9月25日开审，审讯也将移师西九龙裁判法院进行，预计审讯需时83天。若被定罪，黎智英可能将在监狱中度过余生。

黎崇恩说，在任何法律体系下，黎智英都是无罪的。归根结底，这是关乎一个人为了自由这种无形之物，放弃了他为之奋斗的一切，以及他为之奋斗的所有有形的东西。

黎崇恩称，香港政府正在利用《普通法》来为其政治行动辩护。港府现在做的是把英国的法律体系当作一个“道德洗衣店”。

黎崇恩还谴责英国政府对公民——包括他的父亲的保护有欠缺。“如果他们（英国政府）无法保证英国公民在他们有业务来往的地方得到保护……那持有（英国）护照的意义何在？”