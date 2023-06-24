拥抱梅西的球迷向主办方致歉：再也不想有下一次

此前在国际足球友谊赛上冲入球场拥抱阿根廷球星梅西的中国球迷邸某星期三（6月21日）结束拘留后，通过电话向赛事主办方中国虹桥表达歉意，称自己现在特别后悔，被拘留的感觉太难受了，以后肯定低调做人，再也不想有下一次了。

据直播吧星期五报道，冲入工体球场拥抱梅西的邸某在被释放后联系到阿根廷中国行赛事的主办方中国虹桥，希望表达自己的歉意。

邸某说，因为闯入行为影响了比赛的正常进行，也对主办方的声誉带来一些损失；但是他是一个孩子，也没什么钱，家境也很普通，只能深表歉意。他解释自己真不是那种没素质的人，也知道的确是错了，下不为例，再也不会这么冲动了。

邸某说，在里面的这几天，对外面世界发生的一切都一无所知。他也一直在反思那天的事情，觉得挺不好，尤其是那个网上的采访，说了不该说的话，当时回到看台差不多五分钟，还很激动，脑子一片空白，所以说出了很不负责任的话。邸某表示，自己是学生，不是想直播带货，以后肯定低调做人。被拘留的感觉太难受了，他再也不想有下一次了，再也不会违法了。

邸某还说，自己现在特别后悔，一是后悔冲进了场内；第二是在采访时说了不负责任的话。因为自己还是个学生，长这么大还没见过这么大的场面，又是梅西的铁粉，刚刚拥抱完梅西后，太激动了。

对于“十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛”的处罚，邸某说，他特别喜欢看欧洲五大联赛，基本不太看国内的足球赛事，所以不太了解国内的赛事，此前他也就去工体看过两次球赛。

邸某还介绍自己是学校篮球校队成员，足球只是选修课。足球、篮球、羽毛球、台球他都喜欢。所以身体素质挺好，当天从看台跳下来，还抽筋崴脚了，后面能冲进场全靠肾上腺素起作用，当时一点都没有疼痛感，太兴奋，事后一下子就腿软了，但他表示也心满意足了。

邸某说，这几天，警察也耐心地对他进行了批评教育，他也知道因为他的冲动，对警方不太好，对主办方不太好，对阿根廷队和澳大利亚队都不太好，他都想道歉，“我就害怕因为我的一时冲动，外国人会对中国球迷留下不好的印象。”

上周四（6月15日）在北京工人体育场举行的阿根廷对战澳大利亚的球赛中，一名18岁男性球迷冲进场内与阿根廷球星梅西拥抱，并在球场中奔跑，后被工作人员带离。这一举动导致比赛一度中断，同时引起网络热议。

中国警方16日通报，该男子已被行政拘留，12个月内也不得进入体育场馆观看同类比赛。