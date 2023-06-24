中国上海等10省区市预计出现大到暴雨

中国多地持续出现高温天气的同时，中国气象部门预计，上海、安徽、浙江等10个省区市未来三天将出现大到暴雨，其中上海广东等地局部会有大暴雨。

综合观察者网和央视新闻报道，中国中央气象台网站星期六（6月24日）发布《天气公报》称，星期五（23日）上海、浙江、广东、广西等地出现强降雨。预计未来三天，上海、安徽、浙江、江西、湖南、广西、广东等地部分地区有暴雨灾害中高风险，局地可能发生山洪、地质灾害和城乡积涝。

中国中央气象台也指出，华北黄淮等地继续出现高温天气。京津冀、山东、河南中北部及内蒙古中部、新疆东部和南疆盆地等地部分地区星期五出现35至39度高温天气；北京南部、河北中部、天津中西部、山东北部等局地达40至41.4度，山东有五个国家气象观测站的日最高气温突破历史极值。

预计未来一天，苏皖南部、上海、浙江北部和西部、福建西北部、江西大部、湖南南部、广西大部、广东中西部、云南南部等地部分地区有大到暴雨，其中，江苏东南部、上海东部、广西中部和南部沿海、广东北部等地局部地区有大暴雨（100至160毫米）。

6月27日至7月1日，西北地区东南部、四川盆地、江汉、黄淮南部、江淮、长江中下游沿江地区、贵州北部及东北地区等地有小到中雨，部分地区大雨或暴雨，局地伴有强对流天气。

持续暴雨天气已导致江西省18万800人受灾，直接经济损失2.17亿元（人民币，约4100万新元）。当地已紧急避险转移2751人，紧急转移安置2498人，需紧急生活救助346人；农作物受灾面积18.59千公顷（27.885万亩）、绝收面积676公顷（1万140亩），严重损坏房屋13户23间，一般损坏房屋23户44间。