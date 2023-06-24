台军拟逐步淘汰使用36年檞树导弹车

继台湾陆军逐步淘汰老旧的檞树防空导弹车、换装由中科院生产的陆射剑二导弹系统后，海军陆战队使用36年之久的檞树导弹车，也将全面汰除并换装陆射剑二导弹系统。

据台湾《自由时报》星期六（6月24日）报道，台湾军方人士透露，海军陆战队配备的檞树导弹车，过去曾随陆战队一起部署在南沙太平岛及东沙岛，负责岛上防空作战，目前檞树导弹车仍担任台湾各重要军港的要港防空任务，预计明年起分批汰除。

军方人士透露，台湾军方在地面防空作战方面的构想，是由爱国者三型、弓三及增程弓三导弹系统担任中高空空层的导弹及战机防御；低空层及野战防卫部分，则以作战区为防卫规划主体，由作战区统合区域内陆军的复仇者导弹系统、陆军与海军陆战队的陆射剑二导弹系统，以及陆军与海军陆战队的双联装刺针导弹系统、人员携行式刺针导弹系统，建立多层次的防卫网。

檞树导弹车于1965年由美国研发，1969年进入美国陆军服役，台军在1987年为陆军机械化师及海军陆战队购入檞树导弹系统，随后并部署在陆战队驻南沙太平岛及东沙岛，负责岛上防空作战。2000年初，台湾政府决定将外岛防务任务移交海巡署，檞树导弹车也随同陆队撤回台湾本岛，目前担任包括基隆、苏澳、左营及高雄港要港防空任务。

报道称，檞树导弹车是一种自走式地对空导弹系统，由M730履带车加上M54A2发射站所组成，可携挂MIM-72F、MIM-72H及MIM-72J等型檞树导弹，是简单可靠、反应灵敏、高效率的改良型地对空导弹系统。在性能上，具全向性攻击能力，能抵御、拦截高速、低飞进袭目标和红外线自动追踪目标。

军方人士说，檞树导弹车简单、好用，但毕竟服役太久，系统已超过寿命期多年，未来会依计划全面汰除，并且逐批换装为台造陆射剑二导弹系统，陆射剑二导弹系统为台弹台造，后勤维修及主件、零附件都在台湾就可获得及解决，整体效能也能获得大幅提升。