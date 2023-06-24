张文宏：冠病病毒仍在奥密克戎家族里

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏星期五（6月23日）在一场活动中说，冠病病毒最近的突破都在奥密克戎“家族”里面，很难再突破出去了。他还说，病毒其实一直存在，所谓“大疫不过三年”，指的是宿主免疫系统让人们产生的感觉。

根据中新网报道，张文宏认为，对于“碳基生命”而言，病毒传播的R0值(基本传染数)是有极限的，“到目前为止，我们看到比较好的是，它始终在奥密克戎‘家族’里。只要在奥密克戎‘家族’里，我们就有交叉免疫，我们原来(接种)的疫苗、以往的感染，就有一定的作用。”

张文宏说，“长新冠”是一个变化中的症状。随着时间的推移，“长新冠”症状大多数会越来越轻，但仍有一小部分人会觉得症状“挥之不去”。

他解释说，这些问题比较复杂，病毒在不同的人当中有着非常强的异质性，也就是说，不同的人(反应)完全不一样，而且没有非常确定的临床指标与之相符。

他进一步解释：“比如说，某个患者症状很重，我们查临床指标可能一点都没有；又比如说，某个患者没症状，其临床指标未必非常好。”

张文宏认为，随着时间的推移，“长新冠”在衰减，而且“异质性”很强。

对于三年过后，病毒是不是就没了的疑问，张文宏说，病毒其实一直在的。他指出，过去说“大疫不过三年”，指的是宿主免疫系统让人们感觉到“大疫不过三年”，病毒其实始终在那。

“不监测，病毒就没有。当你认为周边都没有病人的时候，我们还是能监测到病毒的存在。”他说。

张文宏在发言时引用了达尔文的一段话：“能够生存下来的物种，并不是那些最强壮的，也不是那些最聪明的，而是那些对变化作出快速反应的。”