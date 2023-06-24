侯友宜选办告发赖清德就幼儿园喂药案散布谣言

国民党总统参选人侯友宜的竞选团队星期六（6月24日）就新北市幼儿园喂药案，告发台湾副总统、民进党总统参选人赖清德和发言人戴玮姗散布不实谣言。

据台湾《上报》报道，侯友宜竞选团队星期六早上10时前往中正一警分局，告发赖清德和戴玮姗，指控两人在没有核实事实前，就新北市幼儿园喂药案散布不实谣言，引起台湾民众恐慌。

侯友宜竞选工作室发言人柳采葳称，赖清德及团队为选举进行不实攻讦，已造成民众对幼教机构的信任崩溃，更造成社会大众及新北市民恐慌，台湾幼教联合总会更无奈发布声明，要求全台“暂停幼儿园及教保人员进行喂药行为”，可见谣言延烧造成人心惶惶。

侯友宜竞选工作室发言人吕家恺也称，从新北板桥、汐止私立幼儿园案件开始，赖清德竞选总部发言人戴玮姗就认定“幼儿被喂毒”，还配合民进党党工职转发不实消息，引起社会恐慌，因此告发赖清德及戴玮姗涉嫌散发假消息，造成公众恐慌，违反《社会秩序维护法》。

对此，戴玮姗在脸书发文回应称，“侯市长对我司法提告，凸显幼儿园喂药案处置心虚，更欠缺民主法治素养！新北幼儿园喂药案是国人高度关注的公共事件，任何人都可予以公评。”

戴玮姗认为，自己身为民代，无惧任何压力，讲出家长的心声和质疑，指出侯友宜处置不当的地方，这是职责所在。

侯友宜竞选工作室呼吁检警尽速侦办假消息，赖清德须向全台人民道歉，戴玮姗更要辞去发言人职务，以示负责。

台湾新北市板桥一家私立幼儿园本月初爆出教师员工疑似向幼童喂下禁药，但对27名入院孩童进行尿液检测后均呈阴性。有舆论认为，整起案件很可能是一场乌龙案。