中国市监总局要求加强燃气监管：确保找得到人查得清事

中国国家市场监督管理总局星期五（6月23日）在银川市召开市场监管领域安全生产工作紧急调度视频会议，要求清醒认识当前复杂严峻的安全生产形势，充分吸取已发生事故的教训，整体推进责任体系落实，确保发生事故后找得到人、查得清事、落得了责。

根据中国央视新闻客户端星期六消息，上述会议指出，要清醒认识当前复杂严峻的安全生产形势，充分吸取已发生事故的教训，举一反三抓好隐患排查。大力推动气瓶安全排查整治，依法查处不符合许可条件的制造单位、充装单位和检验机构。

会议要求不断提升燃气压力管道法定检验覆盖率，督促燃气压力管道使用单位履行法定检验义务，及时发现和消除安全隐患。加强燃气用品质量安全监管，对燃气用灶管阀和燃气泄漏报警器等重点产品的生产企业加强监督抽查，加强燃气用品质量安全隐患现场排查，严查家用燃气灶具无熄火保护装置等重点问题。

会议指出，要加强家用燃气灶具强制性认证管理，督促认证机构、检测机构和获证企业严格落实主体责任，开展认证全过程风险排查，对存在安全风险的企业及时暂停或撤销认证证书并责令整改到位，严肃查处无证产品生产、销售和使用等违法行为。要提高从业人员能力素质，加强安全文化建设。

会议强调，要整体推进责任体系落实，确保发生事故后找得到人、查得清事、落得了责。要突出重点，加强端午节及暑期汛期安全生产工作。

宁夏自治区银川市一家烧烤店星期三（6月21日）晚上发生燃气爆炸事故，造成31人死亡。这是中国近年来最严重的致命事故之一。

中国国家主席习近平针对这起事故“作出重要指示”说，要尽快查明事故原因，并强调当前正值端午假期，各地区和有关部门要牢固树立安全发展理念，盯紧苗头隐患，全面排查风险。

银川市市长陶少华星期四晚在新闻发布会上鞠躬道歉，称这是宁夏多年来最为严重的安全事故，他代表官方沉重哀悼遇难者、慰问伤者与死伤者亲属，该市并将立即开展为期一个月的安全生产大排查大整治行动。