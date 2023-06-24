中国驻意大使：贸然退一带一路对意形象有不利影响

针对意大利有可能在今年内宣布退出“一带一路”，中国驻意大利大使贾桂德称，一带一路是彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果贸然“退群”，对意大利形象、可信度和合作将造成不利影响。

贾桂德星期五（6月23日）接受意大利浏览量最大的线上新闻网Fanpage专访。中国驻意大利大使馆官网星期六（24日）公布了专访实录。

针对意大利有可能终止“一带一路”谅解备忘录，贾桂德称，中意一带一路谅备是一份互利共赢的合作文件，而不是一方对另一方的恩赐。中意关系在签署谅备后，战略水平进一步增强，意大利在中国外交关系中的优先地位、中意关系在中欧关系中的地位显著提升，产生了许多直接和间接利好效应。

贾桂德引用了一系列的数据，称两国大量的合作成果与效益绝非理所当然，与谅备签署后的积极舆论氛围和合作预期分不开。一带一路是两国长期互尊互信、互利共赢的成果结晶，也是多年来共筑友谊、务实合作的战略升华，其意义不仅包括经济层面。

他称，对于一份彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果意大利贸然决定“退群”，无疑将释放负面信号，给两国政治、经贸、文化等各领域合作“浇冷水”，恐怕也会对本国形象、可信度和合作预期造成相当不利的影响。

贾桂德也说，中国是难以替代的合作伙伴，更是不容错过的发展机会。在世界各国对华合作“踩油门”的时候，“踩刹车”“挂倒挡”显然不是符合两国利益的选择。

谈到脱钩论时，贾桂德说， “脱钩断链”已被证明违反经济规律和国际经贸秩序，不可能实现。有专家学者指出，在该背景下，“去风险”似乎正成为对华“脱钩”的替代表述。“去风险”本身造成的风险很可能会大于认定的“风险”。

他也意有所指地称，更要看到，究竟谁在大搞贸易战、滥用经济金融霸权、扰乱全球贸易秩序和经济复苏进程，制造真正的风险。

意大利与中国签署的一带一路谅解备忘录将在今年截止。有消息称，意大利总理梅洛尼有意在今年年底前退出一带一路倡议。由于担心受到中国的经济报复，梅洛尼的外交顾问还在讨论这一潜在决定的细节和时间点。