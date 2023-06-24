担心福岛核废水排放 中国网民吁抵制日本化妆品

中国消费者针对日本福岛第一核电站的核废水排放计划发起抵制行动，日本化妆品企业可能因此受影响。

据彭博社星期五（6月23日）报道，这场抵制行动始于本月早些时候，当时中国社交媒体平台上开始流传大量有关核废水排海对健康有害等未经验证的言论。

自那时起，中国互联网用户开始编制“日本核辐射品牌避雷清单”，相关话题在微博上吸引了大约3亿浏览量。

日本主要化妆品公司资生堂股价创下近10个月来最大单周跌幅，下跌6.8%。日本其他化妆品制造商，如宝丽奥蜜思控股和高丝的股价也下跌超过3%。

三菱UFJ摩根士丹利证券公司分析师佐藤和佳子说，这次抵制行动可能触发中国消费者偏离使用日本顶尖化妆品牌。

国际化妆品牌公司不愿低估中国社交媒体出现的抵制行动所能带来的影响。

拥有日本受欢迎化妆品牌SK-II的美国宝洁公司立即在中国发声明称，旗下商品均可安全使用。宝洁发言人回复彭博新闻社询问时说，SK-II的生产基地没有发现辐射风险，网络上的担忧源于“错误信息”。

在最近举行的中国常年网络销售活动中，SK-II被中国品牌挤出首五大排名。有些网民呼吁抵制更多日本企业，并将婴儿商品和食物品牌列入抵制名单，连使用日本原材料的中国品牌也受波及。