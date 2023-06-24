台经济部次长访欧 促进台欧产业合作交流

台湾经济部次长陈正祺拜会欧盟成长总署，就台欧盟产业议题及深化双方关系交换意见，并与欧盟贸易总署就台欧盟贸易与投资议题进行交流。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，长期处理国际贸易事务、历练驻美国与欧盟的陈正祺，22日分别拜会欧洲联盟执行委员会（European Commission）贸易总署（DG Trade）和成长总署（DG Grow），讨论产业及贸易、投资议题，并与欧洲工商协会闭门座谈。

陈正祺说，台湾与欧盟皆致力于推动绿色与数位转型，可预见双方贸易与投资将持续稳定发展。他表示，在半导体领域，台湾积极与日本、美国等盟友合作，也欢迎欧盟半导体相关业者布局台湾，并加强与台湾半导体产业合作。

台湾经济部说，陈正祺此行也向欧洲各界说明台海安全攸关全球安全与国际繁荣，台湾政府将持续与理念相近伙伴深化在各领域交流合作，维持台海稳定现状，并感谢欧盟近日多次公开表达支持台海和平，强调反对片面改变台海现状，以及台湾在半导体供应及维护国际和平等层面，对欧洲具重要地缘战略利益。

陈正祺结束访问行程接受中央社专访时说，虽经多方多年推动，欧盟仍不肯与台湾洽签经贸协定。他认为，欧盟仍在衡量与台湾签署协定的政治得失，尚待一个“因缘俱足”的突破点，但这个突破点终会到来。“怎样的形式、面向来跟台湾（谈），可以极小化（欧盟的）政治风险、极大化政治和经济的利益。”