北京市教委：高温下学校或可停课

北京市教育委员会发布通知，明确在高温天气下，学校可按照实际情况决定是否停课。

综合新华社和界面新闻报道，北京市气象台星期五（6月23日）上午7时升级发布高温红色预警信号，预计星期五至星期天（25日）北京市高温天气仍将持续，大部分地区最高气温可达37至40摄氏度。

北京市教委星期五晚间发布《关于做好应对高温天气有关工作的通知》，明确高温天气下要合理调整学生室外活动时间，根据实际情况采取减课或停课措施。

通知强调，各单位务必按照《北京市高温天气预警分级和应急响应措施（试行）》要求做好相关应对工作。

通知提出，要做好教学管理工作，要通过显示屏、短信、微信等形式向师生发布相关信息和防暑知识宣传，提示学生做好安全防护；严格落实食品卫生制度，防止发生食物中毒事件。星期天开学后，学校要合理调整学生室外活动时间，可根据实际情况采取减课或停课措施。在高温天气时，学校不安排学生参加大型室外活动。

通知提及，在中考组织方面，要采取有效措施降低教室温度，增加室内通风，为考生营造良好考试环境。

通知也列明，要重视高温期间安全检查工作，尤其是加强对危化品的安全监管；要加强消防检查，防止因设备设施超负荷运转和违规用火引发的火灾；要细化高温防范应急预案，组织开展演练，扎实做好物资、队伍、装备等方面的应急准备，一旦发生因高温引发的情况及时处置。