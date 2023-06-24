港医务卫生局长：年内可展开陆港恒常器官互助机制

器官捐赠早前在香港引发巨大争议，香港医务卫生局局长卢宠茂星期六（6月24日）说，他担心采用“预设默许”机制推动器官捐赠会有反效果，不过他有信心今年内可展开香港与大陆建立恒常器官捐赠移植互助机制。

根据《星岛日报》报道，卢宠茂在接受专访时说，有信心年内可展开香港与大陆建立恒常器官捐赠移植互助机制，但操作上仍有不少细节需要处理，包括运输流程及成本等，加上相关法规仍需讨论。他说，在摘取器官后，可能需要通过飞机、高铁或救护车运送，如出现阻碍或会导致浪费，因此须有清晰安排。

被问及采用“预设默许”机制提高捐赠数目是否可行，卢宠茂指社会多年前已有讨论，但至今仍未有共识，他担心采用“预设默许”机制推动器官捐赠会有反效果。他解释，如死者生前未有表示反对死后捐出器官，但家属反对，医护人员如以法律和机制为由进行移植手术，将违反家属意愿，如同在家属伤口上洒盐，担心器官捐赠崇高的行为被丑化。

卢宠茂还说，早前四个月大女婴心脏移植个案时，当局没有放过机会，通过向中央请求，最终找到可捐赠的器官。事件启发他思考两地器官捐赠能否恒常化，他还说，推广器官捐赠工作，并未离开移植团体，双方将继续并肩作战，为病人争取重生机会。