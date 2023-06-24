中国海军戚继光舰完成远海访问任务返回大连

搭载476名官兵的中国海军戚继光舰星期六（6月24日）完成远海远域实习访问任务，返回辽宁大连某军港。

据中新社报道，戚继光舰这次任务历时41天，航程8500余海里，航经黄海、东海、南中国海、泰国湾、西太平洋等海域。戚继光舰在任务期间访问了越南、泰国、文莱和菲律宾等四个国家。

报道称，自今年5月15日起航以来，戚继光舰任务学员完成了以提升第一任职岗位能力为重点的教学训练，并在10个舰艇岗位间轮流见习，人均16次、时长53个小时。学员累计完成四次全舰综合防御操演、29次态势会商。所有参训学员考核全部合格，达到预期目标。

在航渡期间，戚继光舰结合反恐反海盗部署操演，组织学员开展主副炮对海练习射击和轻武器射击，共消耗弹药688枚（发）；多次结合航经的特殊海域开展现地教育，引导学员重温入伍初心、强化战斗作风。

在访问各国期间，戚继光舰任务指挥员一行与到访国的39名军政高层领导会面。出访官兵参观考察外军舰艇、营区、军事博物馆、院校及训练机构等13次，组织军事交流、友谊比赛和公益活动11次。戚继光舰分别与越南、文莱、菲律宾海军舰艇开展了联合训练，先后组织四次甲板招待会，17场舰艇开放活动，累计6000余人次登舰参观。