台湾明年债务估超7兆新台币 国民党团批赖清德大撒币政策买票

台湾明年债务估计超过7兆新台币，国民党立法院党团在记者会上批评民进党总统参选人赖清德大撒币政策买票，让中央政府财政继续恶化、债留子孙。

据东森新闻网报道，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德星期二（6月20日）抛补助私立大专生每年学费2.5万新台币元（下同，1089新元），隔天行政院长陈建仁加码三项配套措施，包括高中职学费全免。

对此，国民党立法院党团星期六（6月24日）举行记者会批评，蔡政府一到选举只会大撒币政策买票，执政七年教育政策一片空白，眼见年轻选票流失，又无力改善整体教育政策、教育资源重新分配，只能大撒币，造成财政急遽恶化。

国民党团总召曾铭宗说，蔡政府执政七年多，几乎每年都会编列特别预算，目前已经超过13项，金额超过2兆4966亿元新台币，败坏财政。根据财政部统计资料显示，今5月底中央政府债务为6兆5722亿元新台币，预计到明年5月会超过7兆元新台币。

曾铭宗指出，然而2024年总统大选即将到来，蔡政府又开始政策买票，赖清德提出补助私立大学每人每年2.5万元新台币学费，陈建仁加码提出高中职免学费，但为何赖清德当行政院长时不推出？为什么选举到了才想到年轻朋友？

他说，国民党团质疑蔡政府、赖清德年轻选票跑掉了，现在开始着急了，也强烈谴责蔡政府、赖清德大撒币，政策买票造成财政持续恶化、债留子孙，因此奉劝蔡政府拿出具体办法，改善年轻人低薪情况，不要选举到了，只会大撒币。