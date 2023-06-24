柯文哲谈民调高涨：是对手自己先倒下

民众党总统参选人柯文哲就自己的民调高涨说，自己没有选战策略，是对手自己先倒下。但他也坦言，民众党没有能选赢的区域立委是致命伤。

据台湾风传媒报道，柯文哲星期六（6月24日）在政论节目《筱君台湾Plus》上说，国民党的战术非常不灵活，不像民进党可以在2014年礼让他，或是在2016年台北市八席立委中，能容忍有五席不是民进党的，绿营战术比较灵活，蓝营则比较像恐龙，才会慢慢挂掉。

谈及自己目前的选举战术，柯文哲表示，“我比较自然，我通常哪有什么战术？我每天站着挨打！因为自己的战术是挨打，每天都被打，所以很耐打，打到后来对手都没力自己倒下去。”

他笑称，自己过去一个月什么都没做，蓝绿却都往自己身上砸拳，不懂是在做什么，一下喂药案一下又性骚扰。

不过，他说，自己每天还是很认真的工作，最近民调变化很大，都不是自己的功劳都是天意，是外界环境在变化，自己并没有那么厉害。

柯文哲也坦言，其实自己很清楚，民众党连区域立委都找不到人，所以他也很同意日本学者小笠原欣幸的观点，自己的致命伤就在于民众党没有能够选赢的区域立委，到最后两、三个月“母鸡带小鸡”（总统参选人带领立委参选人造势）的关键时间点，缺点就会通通跑出来。

台湾亲蓝的TVBS新闻台本月18日公布的民调显示，柯文哲以33%的支持度超越民进党总统参选人赖清德和国民党总统参选人侯友宜。这是柯文哲在半年来多家民调的评比中，首次超越蓝绿参选人。