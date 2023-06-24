香港特首哀悼前首席大法官杨铁樑逝世

香港特首李家超对前首席大法官杨铁樑的逝世表示深切哀悼。

据香港政府新闻网发布的新闻稿，香港行政长官李家超星期六（6月24日）对前首席大法官及前行政会议非官守议员杨铁樑的逝世表示深切哀悼。

李家超说：“杨铁樑爵士是香港法律界翘楚，多年来为维护法治以至对香港社会作出了莫大贡献。杨爵士于1988年至1996年出任首席大法官，是香港回归前首位担任司法机构最高职位的华人。香港特别行政区成立后，杨爵士获委任为行政会议非官守议员，为特区政府的管治出谋献策，贡献良多。”

李家超说：“杨爵士一直心系香港社会，致力贡献本地公益事务和高等教育的发展，德泽流长。他于1999年获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章。我对杨爵士辞世表示哀悼，谨代表香港特别行政区政府，向他的家人致以深切慰问。”

香港终审法院首席法官张举能星期六也对前首席大法官杨铁樑的逝世表示深切哀痛，并代表司法机构向他的家人致以最深切的慰问。张举能说，杨铁樑作为司法机构的领导人物的贡献丰硕，大家怀念、敬重和爱戴他。

香港律政司司长林定国星期六也对前首席大法官杨铁樑的辞世表示深切哀悼，并向他的家人致以深切慰问。林定国说，杨铁樑对香港司法界的贡献功不可没，法律界和社会人士均会深切怀念他。

综合港媒报道，香港前最高法院首席大法官杨铁樑星期六上午逝世，终年93岁。他在1988年荣升首席大法官，为首位华籍人士担任司法部这个最高职位；而他也在1996年参选香港特别行政区首长选举，后来由董建华当选。

杨铁樑1929年6月30日在上海出生，1946年至1949肄业于东吴大学法学系，后转往英国伦敦大学法学系，1953年考取法学学士衔，1954年考取英国格雷法学院大律师资格。

杨铁樑在1956年任职香港裁判司，1963年晋升高级裁判司、1975年升任为香港最高法院大法官、1980年升任香港法院上诉庭大法官。他在1988年获封为勋爵，同年3月荣升首席大法官，成为香港首位华人首席大法官。

杨铁樑在1996年辞去首席大法官职位，以参选首届香港特别行政长官，后由董建华当选。杨铁樑获委任为香港特别行政区行政会议非官守议员，直至2002年卸任。1998年至2002年，他获委任为外汇基金投资有限公司主席。