中国抗议美方涉芬太尼问题诱捕并起诉中国公民和实体

针对美国司法部当地时间星期五（6月23日）宣布以涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体为由，起诉多家中国企业和数名中国公民的提问，中国外交部发言人回应，中国强烈抗议美方诱捕并起诉中国公民，并已就此向美方提出严正交涉。

据中国外交部官网星期六（24日）发布的新闻稿，中国外交部发言人说，美方执法人员在第三国采用“钓鱼执法”诱捕中国公民，并悍然再次起诉中国实体和个人，是典型的任意拘押、单边制裁，完全非法，严重损害中国公民基本人权，严重损害中国企业利益。中方对此予以强烈谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

发言人指出，中国积极开展国际禁毒合作，并本着人道主义精神，在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范芬太尼非法制贩及滥用发挥了重要作用。

发言人称，美方对此非但不感谢，反而先是无理制裁中方负责禁毒工作的机构，又在禁毒问题上对中国抹黑污蔑，非法制裁中国企业，现在竟然诱捕和起诉中国公民，这种肆意践踏国际法、实施“长臂管辖”的霸道行径，进一步损害了中国机构和公民的合法权益，严重破坏了中美禁毒合作的基础。

发言人说，美方企图通过施压、胁迫和非法手段解决自身在禁毒问题上的关切实际上是内病外治，这行不通，只会害人害己。

发言人还说，中方敦促美方停止甩锅推责，停止对中方进行抹黑攻击，立即撤销对中方禁毒执法机构的制裁，停止以涉芬太尼为借口制裁、起诉中国企业和公民以及实施悬赏诱捕和任意拘押，立即释放非法抓捕的中国公民。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业和公民合法权益。

美国司法部星期五对四家中国化学制造公司和八名中国公民提出刑事指控，指控他们非法贩运用于制造芬太尼的化学品。这是美国政府首次指控中国实体在美国境内贩卖芬太尼前体化学品。