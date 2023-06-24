宁夏烧烤店爆炸事故 四名疑犯已被刑拘

中国宁夏银川富洋烧烤店发生燃气爆炸事故造成38人伤亡，四名疑犯已被刑事拘留。

据新华社星期六（6月24日）从宁夏相关部门获悉，宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故四名犯罪嫌疑人，已被以涉嫌重大责任事故罪采取刑事拘留强制措施。

据了解，这四人分别为涉事烧烤店经营者马某某、股东张某某、股东刘某、店长索某某。

此前，宁夏公安部门已依法对涉事烧烤店经营者、股东、店长和工作人员等九人进行控制，并冻结其资产。其他相关人员正在接受调查中。

新华社星期五（23日）从宁夏相关部门获悉，宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故38名伤亡人员已全部核定身份。报道称，自爆炸事故发生以来，宁夏聚焦重点风险领域，将开展 为期一个月的安全生产大排查大整治行动。

上述爆炸事故星期三（21日）晚间8时40分许发生，造成31死七伤。据悉，死者中有高中生和退休老人，多为窒息身亡。

中共银川市委副书记、市长陶少华星期四（22日）在新闻发会上通报事故情况和后续工作，并在会上鞠躬道歉，称这是宁夏多年来最为严重的安全事故，给人民群众生命财产造成巨大损失，代价极为惨重、教训极其沉痛。

中国国家金融监督管理总局星期五初步确认，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店爆炸事故预估保险赔付金额逾1400万元人民币（约264万新元），目前首笔赔付款已到位。