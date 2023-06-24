涉事店长等违规擅自更换减压阀 引发宁夏烧烤店燃气爆炸事故

中国宁夏银川市公安局兴庆区分局通报，涉事烧烤店总店长和员工等违规擅自更换减压阀，引发该市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故。

据银川市公安局兴庆区分局星期六（6月24日）发布的消息，银川市兴庆区富洋烧烤店星期三（21日）发生燃气爆炸事故发生后，银川市公安机关会同消防等相关部门，连夜开展调查询问、勘查检验等工作。

经查，均已死亡的烧烤店总店长海某和工作人员李某翔违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸，造成31人死亡、七人受伤的特别严重后果。该店法定代表人马某林，实际控股人张某显、刘某，店长索某富，涉嫌重大责任事故罪，目前上述四人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

银川市公安机关下一步将会同相关部门，进一步深入侦查调查、完善固定证据，依法打击处理。

另据《宁夏日报》消息，中共宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任梁言顺星期六上午到宁夏医科大学总医院，看望兴庆区燃气爆炸事故受伤人员，强调要坚持人民至上、生命至上，全力以赴用最高水平的医护力量救治受伤人员，耐心细致做好心理疏导工作，让大家早日康复。

梁言顺先后来到烧伤科、骨科病房，看望事故受伤人员，关切询问伤情及恢复情况。他说，这次事故的发生令人痛心。应急管理部、国家卫健委和自治区派出最权威的专家和最好的医疗团队，对受伤人员不惜一切代价、下最大功夫进行全力救治。

梁言顺还听取了专家组医疗救治情况介绍，了解了治疗进展和下一步诊疗方案。这次事故中受伤的七名人员，其中一名因伤势较轻已于事故发生当晚在医院处理后回家；其他六名住院患者目前病情平稳，经国家医疗救治专家组综合评估，唯一的一名危重症患者（经过五个多小时坚持不懈地抢救而脱离生命危险）病情分级转为重症，一名重症患者病情分级转为中度，两名轻症患者状态良好，两名患者符合出院标准即将出院。