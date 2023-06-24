台外交部证实驻泰国代表因涉及性骚扰请辞

台湾外交部证实，台驻泰国代表庄硕汉因涉及性骚扰事件请辞。

针对外界持续关注驻泰国代表庄硕汉请辞事宜，台湾外交部星期六（6月24日）在官网发新闻稿证实此消息，并予以说明。

台外交部说，在接获驻泰国代表处疑似发生性骚扰事件通报，立即主动展开调查，并经初步查证属实后，基于“零容忍”的最高标准，即在第一时间要求庄硕汉辞职。

台外交部指出，日前已接获当事人正式提出申诉，将依性骚扰防治申诉及调查处理要点规定，将调查结果送交性骚扰申诉评议委员会审议。

台外交部强调，至为重视驻外馆处发生疑似性骚扰事件，并积极严正处理，除持续对当事人表达关心外，并视其需要协助提供心理支持方案及调整工作环境。该部后续将处理首重保护当事人的安全与隐私，务求确保其身心健康安全。

另据中时新闻网报道，在原台驻泰国代表李应元2021年8月因病请辞后，该职务持续悬缺，台湾总统府去年8月发布总统令，特任台北世界贸易中心董事长庄硕汉为驻泰国代表。

庄硕汉曾任铨叙部政务次长、台湾省政府副主席、行政院发言人、侨务委员会副委员长，并曾担任民进党立委，2017年1月担任外贸协会副董事长，2020年1月16日转任台北世界贸易中心董事长。

台总统府星期三（21日）发布总统令，驻泰国代表庄硕汉已准辞职，应予免职。由于庄硕汉就职不到一年就辞职，引发外界臆测。台外交部同日说，庄硕汉是因个人因素于6月中旬向总统蔡英文提出辞呈，并经批准，对于庄硕汉的请辞，该部予以尊重。