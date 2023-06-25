韩国航司据报以需求下降为由暂停部分赴华航班

在中韩两国关系紧张的背景下，韩国的一些航空公司据报以需求下降为由，暂停部分飞往中国的航班。

彭博社星期六（6月24日）引述韩联社报道，行业消息人士称，大韩航空将从8月1日至10月28日暂停金浦-北京航线。大韩航空也将从8月9日至10月28日暂停从金浦往返厦门的航班。

另一家韩国航司韩亚航空将从7月6日起，暂停金浦至北京的航班，并从7月8日起暂停仁川-深圳的航班，从仁川往返西安的航班则已经从6月20日起暂停。韩亚航空将在10月28日恢复所有暂停航班。

中韩关系因中国驻韩大使邢海明被指批评韩国外交政策而变得紧张。

邢海明本月会见韩国在野党党首李在明时说，希望韩方在处理对华关系时，能够摆脱外部因素的干扰；美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势；这些人不了解中国的历史和中国的社会制度，只会纸上谈兵；30年前就有人唱衰中国，抛出所谓的“中国崩溃论”，30年后，中国用实打实的成就证明了那些人的错误。“现在赌中国输的人今后一定会后悔。”

邢海明的言论被韩国政府和舆论解读为对韩国外交政策的指责甚至贬低，并迅速在中韩之间引发一场外交风波。

韩国副外长张虎镇为此召见邢海明，指邢海明的言论“具备挑衅性质”，韩国对此表示“强烈遗憾”。

中国随后指韩国针对邢海明同李在明会见交流所作不当反应。中国外交部部长助理农融为此约见韩国驻华大使郑在浩并提出交涉，表明严重关切和不满。

韩国总统尹锡悦也指责邢海明言论令韩国人不高兴，并质疑邢海明是否有推动中韩关系发展的态度。