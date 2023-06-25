港媒：中央美术学院教授联署反对新校长人选

香港媒体报道，网传中国中央美术学院多名教授发出联署公开信，称不满中国教育部委任的新院长林茂，“希望慎重考虑院长人选”。

《星岛日报》星期五（6月23日）刊发评论文章说，中央美术学院是百年老校，是教育部直属的唯一一所高等美术学校。该学院成立以来的七位院长，分别是徐悲鸿、江丰、吴作人、古元、靳尚谊、潘公凯，以及范迪安，都是中国美术界名家。

文章称，中央美术学院星期三（6月21日）迎来了一位年轻的新院长林茂。

林茂于1975年9月出生，毕业于中央美术学院油画系，之后长期在中国文化部工作，曾任文化和旅游部艺术发展中心副主任，去年空降为中央美术学院副院长。

文章指出：“不过，这位年轻院长却是在争议声中上任。”

文章说，过去一周，网上流传中央美术学院多名教授联署的公开信，内容称“怀着失望和愤怒的心情”向教育部反映学院面临的危险局面，希望慎重考虑院长人选。

公开信也说，中央美术学院院长应该是有卓越艺术和学术水准、有高等美术院校工作经验，以及在中国美术界有影响和德才兼备的领导者，但此次“院长的推选工作草率，让大家无法理解”。

文章提到，公开信的联署者都是中央美术学院的重量级教授，包括油画系主任张路江、建筑学院院长朱培、美术馆馆长张子康、艺术管理与教育学院院长余丁、修复学院院长王颖生、城市设计与创新研究院院长王中、原雕塑艺术创作研究所副所长段海康、中国画与书法学院院长岳黔山，以及城市设计学院院长马浚诚。

根据中央美术学院星期三在官网发布的消息，中央美术学院当天下午召开教师干部大会，宣布林茂出任中央美术学院院长，并称范迪安因年龄原因，不再担任中央美术学院院长、党委副书记职务。

教育部人事司司长何光彩说，此次中央美术学院院长调整，“是教育部党组着眼中央美术学院长远发展，根据干部政策和工作需要，严格按照组织程序，经过反复比选、通盘考虑、慎重研究，并与北京市委商得一致作出的决定”。

何光彩也在会上形容林茂的政治素质好，拥护中共的领导，以及他“为人正派，低调谦和，团结同志，关爱学生”。