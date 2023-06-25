赞比亚与中国和西方债权人达成重组63亿美元贷款的协议

美国媒体引述知情人士透露，赞比亚已与中国和西方债权人达成协议，延长63亿美元（85亿新元）贷款的偿还期。

《华尔街日报》星期五（6月23日）报道，上述知情人士称，根据该协议，赞比亚进入20年的贷款偿还期前将有三年的宽限期。他们表示，这将视赞比亚政府是否也与私营部门的债权人进行类似的重组谈判。该协议还允许赞比亚政府从国际货币基金组织（IMF）获得第二批资金，这是2021年达成的援助计划的一部分。

报道称，中国已经在“一带一路”倡议的框架下向发展中国家提供了近1万亿美元贷款。在全球利率上升、本币走软以及冠病疫情和俄乌战争对经济构成冲击的背景下，许多使用中国资金修建公路、港口和其他基础设施的政府目前在偿还贷款方面遇到困难。

加纳、斯里兰卡和埃塞俄比亚已经在与中国政府就数以十亿美元计的其他贷款进行债务减免谈判，IMF和世界银行的官员此前已说，他们希望与赞比亚达成的债务协议能够鼓励其他发展中国家效仿。

根据IMF的数据，近三分之二的低收入国家和约三分之一的新兴市场国家，面临陷入债务困境的高风险或已经陷入债务困境；这里的陷入债务困境指政府已无法再向债权人还款。在许多国家，偿还债务的成本不断上升，正侵蚀政府为卫生、教育或发电等重要服务提供资金的能力。

根据IMF的数据，在赞比亚约167.6亿美元外债总额中，对中国的负债为59.4亿美元。

加纳的经济规模是赞比亚的三倍多，中国在该国的外债中所占的比例要小得多，根据IMF的数据，在加纳288.7亿美元的总体外币债务中，中国占了19亿美元。根据IMF的数据，斯里兰卡欠中国债权人73.8亿美元，而整体外债约为414.7亿美元。斯里兰卡央行还与其他央行进行了20.4亿美元的外币互换，其中大部分来自中国央行。

赞比亚与中国及其他政府债权人经过了超过18个月的艰难谈判才达成协议。在此期间，美国财政部长耶伦和其他领导人一再指责中国政府阻碍了进展。该协议将让IMF可以向赞比亚支付13亿美元救助资金中的1.88亿美元，这笔资金的发放从4月搁置到现在。赞比亚官员说，他们希望在达成双边债务重组协议之后，能迅速与私营部门债权人达成另外的协议，包括30亿美元的美元债券的持有人。

2020年11月，在20国集团刚就共同框架债务重组规则达成协议几个小时后，赞比亚发生外债违约。大约一年后，赞比亚同意了国际货币基金组织提供13亿美元救助的条款。赞比亚位于南部非洲国家，是产铜大国。

自此以后，赞比亚就一直在与双边债权人进行紧张谈判，以获得债务减免。IMF称，要让赞比亚债务具有可持续性，债务减免必不可少。