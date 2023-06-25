台圆山饭店天花板掉落砸坏百年金龙

台湾圆山饭店星期五（6月23日）称，由于天花板天井掉落，造成饭店内陈设的百年金龙毁损。

综合中央社和中时新闻网报道，原设置于台湾神社前的铜龙，在圆山饭店增建厅舍时特别保留原貌呈现于金龙餐厅前，并在1976年整修时镀上24K金。特别的是，这条金龙为三爪，与传统的四爪或五爪龙不同。

圆山饭店星期五晚上发出声明说，感谢各界关心天井天花板掉落事件，金龙厅这栋建筑于1956年兴建完工，已经68年，维护工作相对不易，虽然平日严于检查，仍发生此次事件，正好压在金龙的喷泉上，所幸损坏尚不严重。

圆山饭店称，金龙的头部是由黄铜制作及其中一爪是由铸铁制作，在上述两部位和龙身衔接处乃用水泥等及铁条连接，因年久腐蚀，此次天花板掉落碰撞，产生断裂。

圆山饭店在声明中说，已经会同工艺师进行修复作业，预计在一个星期内可以完成。同时，在事件发生前，由龙尾通往龙身直到龙头口部的喷泉管道早已有阻塞情事发生，饭店多次讨论维修事宜，也利用此次整修，一并修复完成。

圆山饭店也说，有多名文史专家对于百年金龙提出其金身颜色的问题，未来将基于文史资源的保存，邀请各界专家进一步研究未来“修旧如旧”的方案，期待恢复百年金龙的原有风貌。

对于上述事件，有台湾网民说：“国家级饭店耶，都没维护吗？好扯！”。也有网民说：“感觉不是个好征兆”“要变天了吗？等选举后再来看看。”

圆山饭店成立于1952年，由台湾前总统蒋介石夫人宋美龄创立，是台湾第一家五星级酒店，也是台北市的代表地标之一。